Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

07.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:41
Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

MUŞ'ta, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

MUŞ'ta, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı beyaza büründü.

Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte 2 bin 600 metre rakımlı Kurtik Dağı'nın zirvesi de beyaza büründü. Şehrin yüksek kesimlerine kar yağışıyla birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı.Kış mevsiminin bu yıl geç geldiğini belirten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, "Kurtik Dağı'na iki defa kar yağdığında, merkezde de kar yağışı etkili olur. Uyandığımızda ilk olarak pencerelerimizden Kurtik Dağı'na baktık. Şehir merkezine kar yağışı bekliyoruz" dedi.


Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

İlgili Haberler

Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Demet Evgar Timur Selçuk Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Erol Bulut Sinan Gümüş Gökhan Töre
Daha Fazla Ölü Karar Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 11:43:13. #1.15#
title