Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

13.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:41

Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gündoğan köyünde rahatsızlanan 72 yaşındaki KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Kırmızıyıldız'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasta yakını Hakan Kırmızıyıldız, hastalarına ulaşmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Necat Aslan da yaklaşık 5 saat süren çalışmayla hastayı kurtardıklarını belirterek, "Tipi ve fırtına nedeniyle önümüzü görmekte zorlandık. Yer yer 3 metre karın olduğu yerlerden geçtik. Çok şükür köye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:00:23. #1.16#
title