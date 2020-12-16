Muş'ta yol yapım çalışmaları başlatıldı
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Muş'ta yol yapım çalışmaları başlatıldı

16.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:21
Muş'ta yol yapım çalışmaları başlatıldı

Muş'ta, Belediye ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Muratpaşa ve Kale mahallelerindeki yollarda yapı temeli güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Muş'ta, Belediye ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Muratpaşa ve Kale mahallelerindeki yollarda yapı temeli güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, mahallelerde yürütülen çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve TOKİ işbirliğiyle yapılan çalışmayı 5 ayda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Kale Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sırasında göçük riskine karşı Fabrika Caddesi'ni trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 5 bin 800 metre 120'lik fore kazık, 730 metre 80'lik fore kazık dikey olarak yapılırken kalıcı ve geçici ankraj olmak üzere 4 bin 550 metre yatayda zemin güçlendirilmesi yapılacaktır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde söz konusu yolun yapımı için gerekli adımlar atıldı. Bugün yüklenici firma yetkilileri ile fizibilite çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde fore kazık yöntemi ile güçlendirilecek yolun kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz. Mevsim şartları elverdikçe devam edecek çalışmaların tamamlanması ile o bölgede asfaltsız yolumuz kalmamış olacak. Aynı zamanda Muratpaşa Mahallesi ile Kale Mahallesi'ni birbirine bağlayan önemli bir güzergahımız da trafiğe açılmış olacak. Bununla birlikte bugüne kadar risk olarak gördüğümüz bir durumdan da kurtulmuş olacağız. Temennimiz yoğun kar yağışı ve soğuklar öncesi bu çalışmamızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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