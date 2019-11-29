Muş'ta yol çalışmaları sürüyor

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46

Muş Belediyesi ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları asfaltlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsimi başlamadan alt yapısı tamamlanan bütün yollarda asfalt çalışması yürüttüklerini söyledi.

Üç ayda 60 ton asfalt döktüklerini anlatan Asya, 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini ve kaldırımları da yenilediklerini aktardı.

Kar yağışı başlamadan çalışmaları tamamlayacaklarını ifade eden Asya, "Bir taraftan alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz diğer yandan da kış hazırlıklarına başladık. Vatandaşımız için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları onarmak için ekiplerimiz seferber olmuş durumda." dedi.

Kaynak: AA