Muş'ta yol çalışmaları devam ediyor Muş Belediyesince kentte başlatılan yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Muş Belediyesince kentte başlatılan yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Merkez Karşıyaka Mahallesi ile Eski Erzurum Caddesi'nde yürütülen yol çalışmalarını inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ardından Kale Mahallesi'ndeki alt yapı çalışmalarını kontrol eden Asya, yaptığı açıklamada, kentin alt yapı sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bundan sonra daha çok üst yapı, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik çalışmalara yoğunluk vereceklerini belirten Asya, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı ve meşakkatli bir iş olduğunu bilmemize rağmen vatandaşlarımızın da sabır ve metanet gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu süreçte belki içme suları kesilecek, kanalizasyon patlakları oluşacak, aynı şekilde cadde ve sokaklarda toz duman olacak, kazılardan dolayı ciddi anlamda tahribatlar meydana gelecek. En nihayetinde alt yapısı sonuçlandırılacak bir şehrin inşası için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekmektedir. Sıkıntılı bir dönemden geçtik geçiyoruz. Bu açıdan çalışmalarımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme sureci ile kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Kaynak: AA