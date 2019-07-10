Muş'ta yol çalışmaları

Muş İl Özel İdaresince, Cevizlidere ve Ulukaya köylerinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl programa alınan 300 kilometrelik yolun asfalt, bakım ve onarım çalışmalarına 50 milyon lira bütçe ayırdıklarını söyledi.

Ekiplerin, köy yollarında bakım, onarım ve alt yapı çalışması yürüttüğünü belirten Yentür, "Bu yıl yoğun kar yağışı ve etkili olan yağmur nedeniyle yollarda büyük ölçüde tahribat oluştu. Özellikle yatırım programına alınan yollarımızın daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Kentte yaklaşık 3 bin kilometre yol ağının bulunduğunu belirten Yentür, vatandaşa en iyi hizmeti sunma gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Cevizlidere Köyü Muhtarı Seyfettin Uygur da ekiplere teşekkür ederek, "Köyümüz merkeze yaklaşık 65 kilometre uzakta ve kırsalda olmasına rağmen devletimiz yolumuzda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bizi tozdan, dumandan kurtardı." dedi.

Kaynak: AA