: Muş'ta yol açma çalışması - Drone

12.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:51

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 37 Köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, adeta kardan tüneller açarak ilerlemekte güçlük çekiyor,

Ekipler sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle gündüz açılan yolların gece tekrar kapandığını söyledi.

Yer, yer kar kalınlığının 6 ila 7 metreyi bulduğunu akadan Diner,:

"Gece başlayan tipi ve fırtınadan dolayı köylerimize ulaşamıyoruz. Adeta kardan tünel açıp ilerliyoruz. Bu bölgede 2 rotatif,1 kepçe ve bir dozerle ile çalışmalarımız sürdürüyoruz." Dedi

Ağıllı Köyü Muhtarı Abdusselam Dinçer ise özel idare ekiplerinin çalışmasının gece-gündüz devam ettiğini ifade etti. İş makinelerinin karın içerisinde kaybolduğunu belirten Dinçer, "9 köy ve 22 mezramızın yolu 15 gündür kapalı ve ekipler canla başla yolu açmaya çalışıyor. kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

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