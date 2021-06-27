Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı
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Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı Muş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı.

Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı

MUŞ - Muş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı.

Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Muş'ta da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların sınav maratonu devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında içeriye tek tek alınan öğrenciler, ikinci oturum heyecanını yaşıyor. Çocuk ve yakınlarını okula uğurlayan aileler, okul önünde heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Sınava son dakikalarda yetişen bazı öğrenciler ise koşturarak salona son anda girebildi. 10.15'te başlayan AYT sınavı 12.30'da sona erecekken, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi de 15.45'te başlayıp 17.45'te son bulacak.

Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı
Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı
Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı
Muş'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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