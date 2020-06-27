Muş'ta YKS heyecanı Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara gitti.

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara gitti.

İl genelinde 45 okuldaki 718 salonda yapılan sınava 11 bin 164 öğrenci katıldı. İki gün sürecek ve üç oturum şeklinde yapılacak olan sınavda, öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü.

Sabah saatlerinde aileleriyle sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okul bahçesine alındı. Burada adaylara dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, sosyal mesafe kuralları kapsamında salonlara alındı.

Kaynak: AA