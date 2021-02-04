Muş'ta yılbaşından bu yana yakalanma emriyle aranan 29 kişi tutuklandı

Muş'ta bu yıl farklı suçlardan yakalanma emriyle aranan 29 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1 Ocak 2021'den itibaren il merkezinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, kasten öldürme, taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, suçlarından aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ve iki cezaevi firarisi olmak üzere yakalama emriyle aranan 29 kişi tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız