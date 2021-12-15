Muş'ta yılbaşından bu yana 46 bin ton asfalt serimi yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, bu yıl 46 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek yolları yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte başlatılan alt ve üst yapıları çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 2021'de 46 bin ton asfalt serimi yaptıklarını ifade etti.

Birçok mahallede ana cadde ve sokakların modern görünüme kavuştuğunu anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Halkımıza hizmet yolunda bu yılki yaz çalışma sezonumuzu tamamlarken bir yılı da geride bırakıyoruz. Uyguladığımız projelerle her geçen yıl ilimizdeki değişim hissedilebiliyor. Muş'un en önemli sorunu olan altyapıyı tamamen bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişiminin yanı sıra evsel bağlantıları da tamamlayarak ilimizin yer altı hatlarını düzenli ve sağlıklı bir hale getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi altyapısı olmayan bir şehrin üstyapısına ne yaparsanız yapın sağlıklı olmaz. Biz de altyapı sonrası mahallelerimizdeki yolları yenilemeye başladık."