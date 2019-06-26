Muş'ta yıl sonu sergisi

Muş Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde açılan sergide, Müştak Baba ile Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi evlerindeki kurslarda eğitim alan kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı konuşmada, iki bilgi evinde açılan meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisini açtıklarını söyledi.

Belediyenin sadece alt ve üst yapıyla hizmet vermediğini belirten Asya, "Kurs hocalarımızın bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün iş birliği ile meslek kursları açıyoruz. Bugün kursiyerlerimizin el emeği göz nuru güzel ürünlerinin sergisini açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Açılışa, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman, Milli Eğitim Şube Müdürü Suat Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA