Muş'ta yeni içme suyu hattı devreye alımı için çalışma başlatıldı
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Muş'ta yeni içme suyu hattı devreye alımı için çalışma başlatıldı

Muş'ta yeni içme suyu hattı devreye alımı için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesince, kent sakinlerine sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için döşenen hatların evlere bağlantısının kurulması işlemlerine başlandı.

Muş Belediyesince, kent sakinlerine sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için döşenen hatların evlere bağlantısının kurulması işlemlerine başlandı.

Zafer Mahallesi'nde başlatılan çalışma öncesi Belediye Başkanı Feyat Asya ve birim amirlerinin katıldığı programda kurban kesildi, dua edildi.

Çalışmaları inceleyen Asya, daha önce başlattıkları alt yapı projesi ile kentin ciddi bir eksikliğini ortadan kaldırmayı başardıklarını söyledi.

O süreçte halkın çalışmalardan olumsuz etkilendiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Toza, dumana, tahribatlara maruz kalmak zorunda olan vatandaşlarımız için risk aldık ve bugün onun güzelliklerini görmeye başladık. Bu proje kapsamında bugün evsel bağlantıların yapılması için ilk girişimi başlatıyoruz. Bugün artık mutlu sona ulaşmanın sevincini kendileri ile paylaşıyorum. Ramazan ayının hayırlı olmasını ve bereketi ile bu salgın sürecinin bir an önce son bulmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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