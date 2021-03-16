Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
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Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor

16.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:43
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor

MUŞ'ta, büyükbaşların doğum yapmasıyla dünyaya gelen buzağılarla bebek bakar gibi özenle ilgileniliyor.

MUŞ'ta, büyükbaşların doğum yapmasıyla dünyaya gelen buzağılarla bebek bakar gibi özenle ilgileniliyor. Yaklaşık 150 bin büyükbaşın doğumunun sürdüğü kentte buzağılar, biberonla besleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentin hayvancılıkla her yıl biraz daha öne çıktığını belirtti. 

Hayvancılıkta ivme kazanan, yaklaşık 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 235 bin küçükbaşın bulunduğu kentte 150 bin büyükbaşın doğum süreci ise devam ediyor. Hayvanların neredeyse yüzde 50'sinin doğumuyla dünyaya gelen buzağıları biberon ile besleyen besiciler, bebek gibi bakımlarını yapıyor. Merkez Harman köyündeki Özkarakaya Tarım ve Hayvancılık Çiftliği'nde 30 büyükbaşın doğumuyla dünyaya gelen 27 buzağı, çiftlikte renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çiftlikte 120 büyükbaş olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Hamdusena Karakaya, haziran ayına kadar 80 buzağının daha elde edileceğini belirterek, hayvanlara büyük titizlikle baktıklarını kaydetti. Karakaya, yeni doğan buzağıların daha sağlıklı beslenmeleri açısından yaklaşık 100 gün biberonla süt vereceklerini söyledi.

Muş'un hayvancılıkla her yıl biraz daha öne çıktığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, bölgede 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 235 bin küçükbaş olduğunu açıkladı. Kentte 3 milyon 360 bin dönüm mera, 720 bin dönüm çayır bulunduğunu kaydeden Aydın, "Büyükbaşların doğumları başladı. Yaklaşık 3 aydır doğumların yarısından fazlası gerçekleşti ve kalan doğumlar da inşallah gerçekleşecek. 325 bin büyükbaş hayvandan yaklaşık 150 bin civarı sağman inek. Bunlardan da yaklaşık 110 bin civarında buzağı bekliyoruz" diye konuştu.Yeni doğan buzağılardan bu yıl yaklaşık olarak 600 milyon lira civarında gelir beklediklerini vurgulayan Aydın, "Bu, çiftçilerimizin cebine sadece buzağılardan gelecek paradır. Hayvancılıktan toplam beklediğimiz gelir ise 4 milyar lira" dedi.

Öte yandan yıllık 400 bin ton civarında süt oranının mevcut olduğu Muş'tan birçok kente hayvansal ürün gönderildiğinin altını çizen İl Müdürü Aydın, 19 bin ton civarında da et veriminin olduğunu kaydetti. Aydın, hayvansal ürünlerin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere Kurban Bayramı ve bayram dışında da sevk edildiğini söyledi. 


Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta, yeni doğan buzağılara bebek gibi bakılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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