Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları törenle açıldı.

Şehir Stadyumunda düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Abdulkadir Okay, bu yıl yaz spor okullarında 950 öğrenciye, 17 branşta eğitim verileceğini belirtti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Okay, "Öğrencilerin yazı tatilini sportif faaliyetlerle geçirmeleri çok güzel. İnşallah bu okul olimpiyatlar derecesinde madalyalar getiren yeni sporcuların yetişmesine vesile olur. Devlet olarak her konuda destek veriyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, yaz spor okullarının çocukların yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri ve sporla tanışmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Güler, 5-18 yaş grubundaki çocukların, okullardaki atletizm, basketbol, badminton, boks, jimnastik, eskrim, güreş, judo, hentbol, karate, tekerlekli kayak, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol kurslarından yararlanabileceğini aktardı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Milli Sporcu Veli Ballı, kurum amirleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA