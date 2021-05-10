Muş'ta yaylalar şenlendi
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Muş'ta yaylalar şenlendi

Muş'ta yaylalar şenlendi
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yaylalar, göçerlerle şenlendi.

MUŞ'ta, uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yaylalar, göçerlerle şenlendi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ortamının sağlandığı yaylalar, yaz mevsimi boyunca hayvancılık yapan göçerlere ev sahipliği yapacak. 

Muş'un serin yaylalarında hayvancılık yapmak isteyen göçerler, çadırlarını kurmaya başladı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının hakim olduğu Şenyayla Bölgesi, hayvan sesleri ve göçerler ile renklendi. Yaz aylarını yaylalarda geçirecek olan göçerler, kışlık yağ ve peynir ihtiyaçlarını da burada üretecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların otlaklara serilmesiyle oluşan manzara eşliğinde günlerini geçiren besiciler ile göçerler, elektrik ve şebeke hattı olmadan doğal şartlarda yaşam sürüyor.

Muş'ta yayla sezonunun başladığını belirten yaylacı Sinan Oğlago, "Bahar mevsiminin gelişiyle bizler de hayvanlarımızı Şenyayla Bölgesi'ne getirdik. Havanın serin olmasından dolayı hayvanlarımızı buraya getirdik. Şenyayla Bölgesi'nde güvenli, huzurlu ortam var, herhangi bir sıkıntı yok" dedi. 

Kış mevsimini sıcak kentlerden Mardin'de geçirdiklerini ve bahar mevsimiyle Muş'a geldiklerini anlatan yaylacı Selam Tuğa ise 30 günlük zorlu yolculuk sonrası hayvanlarla Şenyayla'ya ulaştıklarını söyledi. Çadırlarını kurduklarını belirten Tuğa, "30 günlük yolculuğumuz zorlu geçti. Bazı yerlerde ot yoktu, bazılarında ise köylüler bırakmadı. Sonunda Muş'un serin yaylalarına vardık. Çok şükür; yaylalar huzurlu, serin, sorun yok. Yaz hazırlıkları başladı. 5 ay boyunca burada kalacağız. Sonbahar mevsiminde tekrar Mardin'e döneceğiz" diye konuştu. 


Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi
Muş'ta yaylalar şenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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