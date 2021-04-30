Muş'ta yaşayan Türkmenistanlı anne, devlet desteğiyle iş sahibi oldu
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Muş'ta yaşayan Türkmenistanlı anne, devlet desteğiyle iş sahibi oldu

Muş'ta yaşayan Türkmenistanlı anne, devlet desteğiyle iş sahibi oldu
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelerek Muş'a yerleşen Nazila Yıldız, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle, cevizli sucuk üretilen iş yeri kurdu.

Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelerek Muş'a yerleşen Nazila Yıldız, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle, cevizli sucuk üretilen iş yeri kurdu.

Eşi ve 3 çocuğuyla daha iyi hayat şartları için 9 yıl önce ülkesinden Türkiye'ye gelen Yıldız, bir süre Elazığ'da yaşadı.

Daha sonra Muş'a yerleşen kadın, cevizli sucuk üretmek için iş yeri kurmak istedi.

Bu kapsamda KOSGEB'e başvuran Yıldız, projenin kabul edilmesiyle kendi işini kurdu.

Yıldız, AA muhabirine, devlet desteği sayesinde hayalindeki işe kavuştuğunu söyledi.

Ürettiği ürünleri Muş ve ilçelerine pazarladığını anlatan Yıldız, "Ürünlerimiz tamamen doğal, pekmezi kendimiz üretiyoruz. Glikoz veya başka bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimizi merkez ve ilçelere gönderiyoruz. Çevre illere de sevkiyatımız oluyor." dedi.

İş yerini büyütüp üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bir kadın girişimci olarak işin başında durmak zor değil. Günde yaklaşık 300 kilogram ürün üretiyoruz. Aylık olarak da yaklaşık 4-5 ton satışımız oluyor. İşletmeyi biraz daha büyütmeyi düşünüyoruz. Bu sene çikolata ürünü denemek için çalışma başlattık. Seneye tamamen şaran, şöbek, çikolata, kurutulmuş meyve ve kurutulmuş meyvenin çikolata kaplı halini çıkarmayı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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