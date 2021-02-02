Muş'ta yaralı kurda köylüler sahip çıktı
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Muş'ta yaralı kurda köylüler sahip çıktı

02.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:10
Muş'ta yaralı kurda köylüler sahip çıktı

Muş'un Bulanık ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen yaralı kurda köylüler sahip çıktı.

Muş'un Bulanık ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen yaralı kurda köylüler sahip çıktı.

İlçeye bağlı Doğanlı köyüne inen bitkin haldeki kurdu gören köylüler, bir süre besledikten sonra jandarmaya bilgi verdi.

Bunun üzerine köye giden Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, yaralı kurdu Van Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Kurdun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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