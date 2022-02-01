Muş'ta yağışlarla barajlardaki su seviyesi yükseldi

FIRAT, MALATYA (AA) - Muş'ta etkili olan yağışlar kentteki barajlarda su seviyesinin yükselmesini sağladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Şube Müdürü Servet Fırat, gazetecilere, enerji üretimi devam eden iki barajda yağışların ardından su seviyesinin arttığını söyledi.

Kışın bu şekilde devam etmesi durumunda 2022 yaz sezonunda elektrik enerji üretiminin ve sulama sıkıntısının yaşanmayacağını belirten Fırat, "Barajlarımızda yıllık ortalama 1,4 milyar kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2021'de yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda doluluk oranları düşmüştü fakat bu yılın ocak ayında etkili olan yağışlarla barajlarımızda doluluk oranları iyi bir seviyeye ulaştı. Şu anda Alparslan-1 Barajı'nda doluluk oranı yüzde 44, Alparslan-2 Barajı'nda ise yüzde 30 seviye civarında." diye konuştu.

Barajların Muş, Bitlis ve Bingöl'ün toplam enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu bildiren Fırat, bu illerin enerji ihtiyacının karşılanması için yağış miktarının belli orana çıkması gerektiğini aktardı.

Fırat, "2022'de yağış miktarlarında artış olacağı tespit edilmiştir. Umarız yağışlar bu şekilde devam eder ve 2022 yılında enerji ve sulamada bir sıkıntı yaşanmaz." dedi.