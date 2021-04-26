Muş'ta yağışların istenilen seviyede olmaması çiftçileri düşündürüyor
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Muş'ta yağışların istenilen seviyede olmaması çiftçileri düşündürüyor

Muş'ta yağışların istenilen seviyede olmaması çiftçileri düşündürüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda ekilen ürünlerden yeteri kadar verim alınamayacağından endişe duyduklarını söyledi.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda ekilen ürünlerden yeteri kadar verim alınamayacağından endişe duyduklarını söyledi.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente 3 milyon 570 bin dönüm civarında ekilebilir tarım arazisinin bulunduğunu belirtti.

Yağışların az olmasından dolayı çiftçilerin sıkıntı yaşadığını ve nisan ayında ilk kez sulama yöntemiyle ürün suladıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Meteoroloji verilerine baktığımızda önümüzdeki haftalarda da yağışların olmadığını görüyoruz. Çiftçilerimiz yaşanan kuraklık nedeniyle tedirgin. Sıcaklığın etkisiyle rekolte düşüklüğü, kalite kaybı olacaktır. Çiftçi, başta pancar, buğday, arpa ve yoncayı sulamak zorunda. Aksi halde verim alması mümkün değil. Yapılan sulamalar büyük ölçüde mazotla ve elektrikle yapıldığı için bu da çiftçiye ayrı bir masraf getirecektir. Şu anda ekilen bütün ürünler kuraklık riski ile karşı karşıya."

Çiftçi Gürsel Dizdaroğlu da geçen yıl bu mevsimde aşırı yağıştan dolayı gecikmeli ekim yaptıklarını, bu sene ise kuraklık endişesi duyduklarını belirtti.

Bin dönüm alanda buğday, 950 dönüm alanda ise pancar ekimini yaptıklarını ifade eden Dizdaroğlu, "Bunun yanında yonca ve arpa ekimi yapıyoruz. Yaptığımız toplam 750 bin liralık yatırımla, şu anda ekim alanlarımıza boru döşeyerek damlama usulüyle sulamaya başladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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