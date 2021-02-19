Muş'ta vücut boşluklarında uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı
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Muş'ta vücut boşluklarında uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı

19.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:34
Muş'ta vücut boşluklarında uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı

Muş'ta vücut boşluklarında eroin ve sentetik uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Muş'ta vücut boşluklarında eroin ve sentetik uyuşturucu bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 17 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin vücut boşluğunda 69,39 gram eroin ile 10,03 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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