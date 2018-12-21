Muş'ta Vatandaşların Kış Mesaisi

Varto ilçesinde vatandaşlar tandır ve sobada yakmak için topladıkları çalıları atlı kızaklarla köye taşıyor.

İlçeye bağlı Kayadelen köyünde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında ormanlık alanda biriktirdikleri çalıları kışın köylerine atlı kızaklarla getiriyor.

Köylülerden Abdulhakim Aktar, yaptığı açıklamada, çalıları iki kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından köye ulaştırdıklarını söyledi.

Çalıları taşımak için kar yağışını beklediklerini anlatan Aktar, "Odunları atın arkasına bağladığımız kızakla ormanlık alandan köye taşıyoruz. Atlar kar üzerinde kızağı daha rahat çekebiliyor." dedi.

Kaynak: AA