Çatılarda kar temizleme mesaisi başladı
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Çatılarda kar temizleme mesaisi başladı

23.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:55

Vatandaşların çatılarda biriken karı temizlemesi Mehmet Ürün'ün konuşması Çatıda biriken karın küreklerle atılması Muş'ta vatandaşların çatılarda kar temizleme mesaisi MUŞ ( AA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, çatılarda biriken karları temizledi.

Vatandaşların çatılarda biriken karı temizlemesi

Mehmet Ürün'ün konuşması

Çatıda biriken karın küreklerle atılması Muş'ta vatandaşların çatılarda kar temizleme mesaisi

MUŞ ( AA) - Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, çatılarda biriken karları temizledi.

Kente üç gün aralıksız etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, çökme riskine karşı çatıları kardan temizledi.

Vatandaşlardan Mehmet Ürün, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kışın çok çetin geçtiğini hatırlattı.

Güneşli havayı fırsat bilerek kar temizlemeye başladıklarını anlatan Ürün, "Çatılardaki karlar hem yayalar hem de park halindeki araçlar için tehlike oluşturuyordu. Bizde kendi imkanlarımızla el birliği ile temizledik." dedi.

Çatılarda kar temizleme mesaisi başladı
Çatılarda kar temizleme mesaisi başladı
Çatılarda kar temizleme mesaisi başladı
Çatılarda kar temizleme mesaisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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