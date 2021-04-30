Muş'ta vatandaşlar, terörden temizlenen dağlarda pancar topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muş'ta vatandaşlar, terörden temizlenen dağlarda pancar topladı

Muş'ta vatandaşlar, terörden temizlenen dağlarda pancar topladı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen dağlarda pancar topladı.

Muş'ta vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen dağlarda pancar topladı.

Güvenlik güçlerince terörden arındırılan Şenyayla Kozma Dağları'na çıkanlar, şifa olduklarına inandıkları gülbahar, kenger ve uçkun gibi bitkileri topladı.

Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, topladıkları bitkileri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Pancar toplayan Mehmet Kalır, bölgede son zamanla huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Bölgenin teröristlerden arındırıldığını anlatan Kalır, "Daha önce terör korkusundan insanların dağda dolaşması mümkün değildi. Ancak güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu bölge terörden temizlendi ve halk da huzura kavuştu. Bizler de rahatlıkla gelip bu dağlarda bitki topluyoruz ve hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.

Veysi Kalır ise yaylaların vatandaşlara açılmasının hem hayvancılığa hem de ekonomiye katkı sağladığını dile getirdi.

Huzur ortamının devam etmesi gerektiğini belirten Kalır, "Herkes serbest yaylaya çıkabiliyor. Şu anda dağ taş insanlar dolu. Hayvancılık da artı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Esnafa verilen gelir ve kira desteklerinin süresi bir ay daha uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Gökhan Töre Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muş'ta vatandaşlar, terörden temizlenen dağlarda pancar topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:37:48. #1.16#

title