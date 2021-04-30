Muş'ta vatandaşlar, terörden temizlenen dağlarda pancar topladı

Muş'ta vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen dağlarda pancar topladı.

Muş'ta vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen dağlarda pancar topladı.

Güvenlik güçlerince terörden arındırılan Şenyayla Kozma Dağları'na çıkanlar, şifa olduklarına inandıkları gülbahar, kenger ve uçkun gibi bitkileri topladı.

Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, topladıkları bitkileri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Pancar toplayan Mehmet Kalır, bölgede son zamanla huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Bölgenin teröristlerden arındırıldığını anlatan Kalır, "Daha önce terör korkusundan insanların dağda dolaşması mümkün değildi. Ancak güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu bölge terörden temizlendi ve halk da huzura kavuştu. Bizler de rahatlıkla gelip bu dağlarda bitki topluyoruz ve hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.

Veysi Kalır ise yaylaların vatandaşlara açılmasının hem hayvancılığa hem de ekonomiye katkı sağladığını dile getirdi.

Huzur ortamının devam etmesi gerektiğini belirten Kalır, "Herkes serbest yaylaya çıkabiliyor. Şu anda dağ taş insanlar dolu. Hayvancılık da artı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım