Muş'ta vatandaşlar terörden arındırılan köylerine dönmek istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'ta vatandaşlar terörden arındırılan köylerine dönmek istiyor

Muş'ta terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle 27 yıl önce göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen köylerine dönmek için Valiliğe müracaat etti.

Muş'ta vatandaşlar terörden arındırılan köylerine dönmek istiyor
12.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:02

Muş'ta terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle 27 yıl önce göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen köylerine dönmek için Valiliğe müracaat etti.

Zorlu doğa koşullarına rağmen gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçlerinin, bölgede huzur ve güvenlik ortamını tesis etmesi vatandaşları sevindirdi.

Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesinde 1993'te terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, yıllar sonra büyüdükleri topraklara dönmek için harekete geçti.

Yeniden tarım ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen Yamaç köyü sakinleri, 27 yıl önce boşalttıkları köylerine dönmek için hazırladıkları dilekçelerle Valiliğe başvurdu.

Köy muhtarı Saddık Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1993'de terör olayları üzerine göç eden köylülerin Bursa, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlere göç ettiğini söyledi

Topraklarından ayrılmak zorunda kalan 100 ailenin yeniden dönmek istediğini anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından devletin desteğiyle yeniden köye dönerek tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz. Devletimizden yol, su gibi alt yapı hizmetlerini sunmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıkla sağlanıyor. Bunu yeniden canlandırmak istiyoruz."

Köy sakini Suphi Suna ise "Terör olaylarından dolayı köyümüz yakıldı. Köyden göç edip farklı şehirlere gitmek zorunda kaldık. Köyümüzü yeniden inşaat etmek için altyapının oluşturmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılık yaparak hem geçimimizi sağlamak, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Leyla Güven Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Mariah Carey Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Muş'ta vatandaşlar terörden arındırılan köylerine dönmek istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:02:13. #1.14#
title