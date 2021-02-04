Muş'ta uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında stant açıldı.

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında stant açıldı.

Muş Emniyet Müdür Yardımcısı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, gazetecilere, İl Emniyet Müdürlüğünün farkındalık yaratmak için projelere devam ettiğini söyledi.

Açılan stantta vatandaşları uyuşturucu konusunda uyardıklarını ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"Annelerin çocuklarına uyuşturucu madde ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için söylediği her şey çocuğun aklında kalıyor. Bundan dolayı annelerimizi ön plana çıkartıyoruz. Bize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. 5 dakika içerisinde belirtilen yere ekip sevk ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecektir. Suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir."

Vatandaşlardan Orhan Aydın Bingöl ise uygulamanın çocuk ve gençler için çok faydalı olduğunu söyledi.

Bilgilendirme sırasında ekiplere "Thor" adlı narkotik köpeği de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım