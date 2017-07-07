Muş'ta Uyuşturucu ve Asayiş Uygulamaları

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 16 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde kullanan, satan ve nakleden 7 kişi de gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktalarında yapmış olduğu çalışmalar kapsamında 'yağma' suçundan hakkında 8 yıl 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi ile 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yapılan çalışmalar neticesi yakalandığı ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandığı belirtildi. Yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 16 Afganistan uyruklu şahsın da yakalandığının belirtildiği açıklamada, diğer operasyonlarla ilgili de şunlar kaydedildi:



"1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ile yakalanan bir kişi, 15 Mart 2017 tarihinde meydana gelen açıktan hırsızlık konusundan 2 kişi yakalanmış ve gerekli işlemler yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekeleri ile sokak satıcılarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda, Hasköy ilçesinde 3 kişiden 3.45 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. Esrar maddelerini sattığı tespit edilen 2 şahıstan ise 1,65 gram esrar maddesi ele geçirilmiş ve her 2 şahısta çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranması olan bir şahıs tutuklanmış. 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir kişi de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Ekiplerce yapılan çalışmalarda bir şahıstan 3 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, farklı bir şahıstan da toplam ağırlığı 2,5 gram olan esrar maddesi yakalanmış ve şahıs hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir." - MUŞ