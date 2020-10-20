Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

20.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:20
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 17 Ekim'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan

kişi ve organizasyonlara yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden 510 gram metamfetamim ve 280,68 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden biri 18 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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