Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre 17 Ekim'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan

kişi ve organizasyonlara yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden 510 gram metamfetamim ve 280,68 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden biri 18 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız