Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
20.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:20
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre 17 Ekim'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan
kişi ve organizasyonlara yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden 510 gram metamfetamim ve 280,68 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden biri 18 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız