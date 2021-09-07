Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 426,90 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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