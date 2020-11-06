Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 241 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı