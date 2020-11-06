Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

06.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:56

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğünce "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 241 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' operasyonunda 3 tutuklama
FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' operasyonunda 3 tutuklama
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yasemin Allen Burak Özçivit Oktay Kaynarca Münir Nurettin Selçuk
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 22:55:49. #1.15#
title