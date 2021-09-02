Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 75,36 gram bonzai, 2,18 gram esrar, 4,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız