Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıstan 5'i tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şahıstan 5'i tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda; 10 kök hint keneviri, 1,22 gram toz esrar, 1 adet hassas terazinin ele geçirildiği belirtildi. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 3'ünün 'Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandığı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Bir başka operasyonda da içerisinde 4 şahsın bulunduğu 2 araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 1055 gram metamfetaminin ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 2'si 'Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandığı, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA