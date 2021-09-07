Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda 426,90 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği kaydedilerek, adliyeye sevk edilen 4 kişinin tutuklandığı ifade edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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