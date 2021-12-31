Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi.
MUŞ (AA) - Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Aralık'ta "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
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