Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 bin 853 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekeleri ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan çalışmalarda, bir kişinin bahçesinde ekili vaziyette 8 bin 848 kök Hint keneviri yakalanmış, kişi hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Malazgirt ilçesinde yapılan çalışmalarda da bir kişinin ikametinin yakınındaki boş arazide ekili halde 5 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, kişi hakkında 'uyuşturucu maddelerin murakabesi kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılmıştır."



Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.