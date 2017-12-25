Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yapılan çalışmalarda, 3 kişinin içinde bulunduğu araçta 336 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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