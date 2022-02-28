Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

AA, İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 14 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İ.K, S.E, C.M, C.K, S.O, S.M, B.A, M.O, M.K, R.T, M.K, M.Y.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.

Firari şüpheli Ö.A'nın ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 255,85 gram esrar, 2,91 eroin, 218,6 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Muş, Güncel, Haberler

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