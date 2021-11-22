Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından dedektör köpek yardımıyla bir araçta yapılan aramada 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından dedektör köpek yardımıyla bir araçta yapılan aramada 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'uyuşturucu ile mücadele' kapsamında V.A. isimli şahsın Van'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Muş'a getireceği yönünde istihbarı bilgi aldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu şahsın kullandığı araç Malazgirt ilçesi yol kontrol noktasında durdurularak dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Patnos L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MUŞ

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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