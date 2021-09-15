Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 139,06 gram metamfetamin maddesi, 1 Kırıkkale marka ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucularla "1071 Muş" yazıldı.
Adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. - MUŞ