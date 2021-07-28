Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 27 Temmuz 2021 tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon kapsamında yakalanan şahsın kullanımında olan aracın motor kısmında 1 kilo 235 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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