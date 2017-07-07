Muş'ta Uyuşturucu Operasyonları

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekeleri ile sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Esrar maddesi sattığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranması olan bir kişi de tutuklandı. Ayrıca, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir kişi de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı."



Kente her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.