Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
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Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor

Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından 31 bin dekar alanda üretimi yapılan yüksek adaptasyon ve verim potansiyeline sahip sertifikalı arpa ve buğday tohumları, hasat yapıldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından 31 bin dekar alanda üretimi yapılan yüksek adaptasyon ve verim potansiyeline sahip sertifikalı arpa ve buğday tohumları, hasat yapıldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Muş'ta özel olarak faaliyet yürüten Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi, hububat hasadına başladı. 20 biçerdöver ve 140 personelle zorlu mesaiye başlayan işletme, taleplere cevap vermeye çalışıyor. Hasadı yapılan yüksek adaptasyon ve verim potansiyeline sahip sertifikalı arpa ve buğday tohumları, selektörleme işleminin ardından torbalanarak Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

"Kuraklığa rağmen aldığımız verimler tatmin edici boyuttadır"

Yapılan hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Tarım Direktörü Burhan Çam, bu yıl 31 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yaptıklarını ve sertifikalı tohum ürettiklerini söyledi. Hasada başladıklarını anlatan Çam, "Tohumluklarımız hem Doğu Anadolu'da hem İç Anadolu'da hem de Türkiye'nin özellikle kışlık tohum ekilen tüm alanlarında adaptasyon kabiliyeti çok yüksek çeşitler. Hububatlarımız hem kıraçta hem taban arazide hem de sulu arazide rahatlıkla ekilebilen çeşitler. Odeska Sirale ve Krasunia buğday ağırlıklı olmak üzere yüksek adaptasyon kabiliyetiyle beraber çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalıyoruz. Bu talepleri geçen yılda tam karşılayamadık, bu sene de sanırım böyle bir taleple karşı karşıyayız. Bölgede büyük bir kuraklık yaşadık. Buna rağmen çeşitlerimizin kuraklığa dayanıklılıkları ciddi manada ön plana çıktı. Verimlerimiz beklentilerimizin üzerinde seyrediyor. Bu kuraklığa rağmen aldığımız verimler bizi tatmin edici boyuttadır. Sertifikalı olarak ürettiğimiz tohumları selektörleme işleminden sonra talep eden tarım kredi kooperatiflerine, bayilere, pancar kooperatiflerine ve bütün özel ve resmi kuruluşlara sevkiyatları yapılacaktır" dedi.

"Türkiye'nin sertifikalı tohumluk ihtiyacının bir kısmı Muş'tan karşılanıyor"

20 biçerdöver ve 140 personelle hububat hasadı için sahada çalıştıklarını kaydeden Çam, "Bu sadece hasat alanında çalışan personel. Bizim kendi daimi olarak çalıştığımız 43 personelimiz var. Ayrıca sahada değişik işler yapan 150'ye yakın geçici personel bulunuyor. Toplamda 450'ye yakın personelimiz şu anda sahada çalışıyor. Türkiye'nin sertifikalı tohumluk ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanıyor. Türkiye'nin önemli tarım kuruluşlarından bir tanesiyiz. Bu bölgenin en büyük ve Türkiye'nin ise özel sektör işletmeleri içerisinde sayılı işletmelerinden biriyiz" diye konuştu. - MUŞ

Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta üretilen sertifikalı tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor - Haberler Ekonomi
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