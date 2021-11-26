MUŞ (İHA) - - Muş'ta üniversite öğrencilerine çadır kurma eğitimi verildi

MUŞ - Muş İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, afet farkındalığını artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik uygulamalı olarak çadır kurma eğitimi verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde öğrencilerle bir araya gelen Afad uzmanları; öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrası ne yapmaları noktasında çeşitli bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Uygulamalı olarak çadır kurulumuyla ilgili bilgi sahibi olan öğrenciler, olası afet durumlarında çadır kurabilecekler.

Eğitimle ilgili gazetecilere açıklama yapan Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mehmet Emin Rençber, 2021 Afet Eğitim Bilinci Eğitimleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve kamu kuruluşlarına eğitim verdiklerini söyledi.

Bugün de Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere çadır kurulumu hakkında bilgi aktardıklarını kaydeden Rençber,

"Öğrencilerimize çadır kurulumu nasıl yapılır, olası bir afet bölgesine gidildiği zaman ne yapmaları noktasında uygulamalı olarak eğitim verdik. Öğrencilerde bu durumdan memnun oldular ve artık kendilerinin de çadır kurabileceklerini söylediler. Üniversitemizle çeşitli eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

MŞÜ Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek de, bugüne kadar afet farkındalığını artırmaya yönelik birçok bilimsel çalışma ve etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bugün de İl Afet Müdürlüğüyle birlikte farkındalığı artırmak amacıyla çadır kurulumunu öğrencilere uygulamalı bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Dr. Dölek, "Merkez ve üniversite olarak afetler kısmında bizim konseptimiz şu; afetlerle mücadele etmek yerine, afetlerle yaşamayı öğrenme. Bu konseptte hareket ediyor, afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar, Afet İl Müdürlüğünün desteğiyle sürecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencisi Seyhan Yılmaz Çevik ise "AFAD ekipleri geldi bugün bize çadır kurmayı öğrettiler. Afetlerden önce böyle bir eğitim almak bizim için çok önemli. Çadır kurmayı öğrendik. Olası bir afet durumunda gönüllü olarak bizde çadır kuracağız. Çok faydalı oldu. Bu şekilde uygulamalı bir eğitim almak bizim için çok kıymetli ve faydalı oldu" diye konuştu.