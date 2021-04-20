Muş'ta üniversite öğrencileri, yaptıkları kuklalarla çocuklara masalları sevdirecek

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, çocukları tablet ile bilgisayar bağımlılığından uzaklaştırmak ve masalları sevdirebilmek amacıyla atık malzemelerden kukla yaptı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, çocukları tablet ile bilgisayar bağımlılığından uzaklaştırmak ve masalları sevdirebilmek amacıyla atık malzemelerden kukla yaptı.

MŞÜ Okulöncesi Eğitim Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında tasarladıkları kuklalarla çocuk masallarını tanıtacaklarını söyledi.

Okulöncesi öğretmen adaylarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce bazı masalları belirlediklerini anlatan Öcal, şöyle konuştu:

"Sanal dünya, tablet ve bilgisayar bağımlılığından çocukları uzaklaştırmak, masal dünyasıyla buluşturmak adına bir proje geliştirdik. Çocukların tablet, bilgisayar ve teknoloji bağımlılığının çok ileri seviyeye geldiğini gözlemledik ve çocuklara tekrar çocuk masallarını hatırlatmak istedik. Bunu geleneksel bir sanatımız olan kukla sanatıyla yapmak istedik. Öğrencilerimizle belirlediğimiz masalların karakterlerini birlikte oluşturduk ve daha sonra masallarımızı senaryolaştırdık."

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle online olarak başladıkları çalışmalar kapsamında prova yaptıklarını belirten Öcal, ilerleyen dönemlerde kuklalarla canlandırdıkları masalları çocuklarla buluşturacaklarını bildirdi.

Kuklaların atık malzemelerden yapıldığını, çocukların giymediği kıyafetlerini kullanarak kostümleri oluşturduklarını aktaran Öcal, şöyle devam etti:

"Şu anda 58 kuklamız var. Her öğrencimiz dönem sonu ödevi için bir kukla yaptı. Bir kuklanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Aylarca çalışma yürüten öğrenciler, Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gretel, Keloğlan, Külkedisi, Rapunzel ve Alaaddin'in Lambası'na kadar birçok masal karakterinin kuklasını yaptı. İpli kuklalar hazırlayan öğrencilerimiz, kendi oluşturdukları veya masallardan uyarladıkları senaryoları, ipli kuklalarla çocuklara oynatacakları günü sabırsızlıkla bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım