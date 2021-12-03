Muş'ta "Üç Yaşam Bir Öykü" oyunu sahnelendi - Haberler
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Muş'ta "Üç Yaşam Bir Öykü" oyunu sahnelendi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta

Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Muş'ta "Üç Yaşam Bir Öykü" oyununu sahneledi.

VAN (AA) - Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Muş'ta "Üç Yaşam Bir Öykü" oyununu sahneledi.

Kültür ve Turizm Merkezinde sahnelenen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, yaptığı açıklamada, kentte kültür ve turizm faaliyetlerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Kentte sosyal etkinliklere çok ihtiyaç olduğunu anlatan Şengül, vatandaşların etkinliği keyifle izlediğini dile getirdi.

Tiyatro oyuncusu Ozan Tuğrul da "Oyunumuz Muşlular tarafından yoğun bir ilgi gördü. Sahnelerimizi ve onlarla buluşmayı çok özledik. Bundan sonra da yaklaşık 20 kişilik ekibimizle turnelerimize devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra seyircilerimizle bir araya gelmenin heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Muş'ta Üç Yaşam Bir Öykü oyunu sahnelendi

Muş'ta Üç Yaşam Bir Öykü oyunu sahnelendi

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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