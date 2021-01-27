Muş'ta tütün kaçakçılığı suçundan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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Muş'ta tütün kaçakçılığı suçundan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı

27.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:56
Muş'ta tütün kaçakçılığı suçundan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Muş'ta tütün mamulleri kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Muş'ta tütün mamulleri kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "tütün mamulleri kaçakçılığı" suçu ile ilgili olarak 26 Ocak'ta operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda araç içerisinden 148 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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