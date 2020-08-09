Muş'ta tütün kaçakçılığı Muş'ta 83 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Muş'ta 83 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce tütün kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonda bir araç içerisinde yapılan aramada 83 kilo kıyılmış tütün bulundu.

Gözaltına alınana şüpheli, emniyetteki idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA