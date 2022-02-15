Muş'ta Türkiye ÜNİLİG Kayak Kuzey Disiplini Şampiyonası başladı

MUŞ (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye ÜNİLİG Kayak Kuzey Disiplini Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muş Alparslan Üniversitesinin katkılarıyla Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 9 üniversiteden 41 sporcu katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, basın mensuplarına, TÜSF ile gerçekleştirdikleri bu organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığının büyük destek sunduğunu söyledi.

Kentte büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Polat, "Bu etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burada hem ilimizin Türkiye çapında duyurulması adına önemli bir spor faaliyeti yapmış olacağız hem de Muşlu gençlerimize kayak sporunun ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Onların kayakla buluşmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Polat, daha sonra iki gün sürecek, klasik ve serbest stilde gerçekleştirilecek şampiyonanın startını verdi.