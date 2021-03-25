Muş'ta Türk Kızılay'dan köy çocuklarına kırtasiye malzemesi

Türk Kızılay Muş Şubesi ekipleri, 1700 çocuğa dağıtılmak üzere kırtasiye ve eğitim setini köy okullarına ulaştırdı.

Türk Kızılay Muş Şubesi ekipleri, 1700 çocuğa dağıtılmak üzere kırtasiye ve eğitim setini köy okullarına ulaştırdı.

Kızılay ekipleri bağışçıların gönderdiği malzemeleri köy köy gezerek okul idarelerine teslim etti.

Dağıtım törenine Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Kızılay Muş Şube Başkanı Semih Tırpancı ve Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Koç, yaptığı açıklamada, hayatın tüm alanlarında devletin en önde gelen yardımcı kuruluşlarından olan Kızılay'ın sadece afet ve sağlık hizmetinde değil, milli eğitim camiasına katkılarıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Hazırlanan 1700 kırtasiye ve eğitim seti paketinin okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtılacağını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde toplu dağıtımlara mevzuat gereği kısıtlama getirilmiştir. Paketlerimiz okul idarecilerimize teslim edildi. Yüz yüze eğitime geçildiğinde malzemeler idareciler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacak. Kentin eğitimine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye dağıtıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da kırtasiye malzemelerinden dolayı Türk Kızılay yönetimi ve üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım