Muş'ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı
15.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:37
Muş'ta kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 141 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.
Muş'ta kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 141 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.
Kent genelinde kapalı olan 141 köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, zorlu mücadelenin ardından tüm yolları yeniden ulaşıma açtı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 4-5 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda zorlu çalışma yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımını sağladı. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı